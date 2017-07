Arrestatie wegens bosbranden Frankrijk

Tatjana Muskiet

LE LAVANDOU – Op Corsica zou volgens Franse media een verdachte zijn aangehouden die mogelijk brand heeft gesticht. Ook bij andere bosbranden op het Franse vasteland wordt brandstichting vermoed. Wie de arrestant is, blijft onduidelijk.

Bij de bestrijding van bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn al meer dan twintig brandweerlieden en politiemensen gewond geraakt, onder wie twee zeer ernstig. Dit meldde woensdag de nieuwssite France-bleu op de derde dag van bosbranden aan de Rivièra en op Corsica. Naar schatting meer dan 5000 hectare zijn al platgebrand. Woensdag zijn nieuwe brandhaarden gesignaleerd in het departement Bouches-du-Rhône, waarvan Marseille de hoofdstad is. In het aangrenzende departement Var is sinds dinsdagavond zeker 1000 hectare afgebrand en moesten ruim 12.000 mensen, onder wie hotelgasten en circa 3000 kampeerders, worden geëvacueerd. Dat was ten noorden van Le Lavandou, ongeveer 80 kilometer ten oosten van Marseille.(Telegraaf)…[+]