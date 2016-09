Assad herhaalt aanspraken op heel Syrië

Tatjana Muskiet

DAMASCUS – Luttele uren voor het ingaan van een overeengekomen wapenstilstand in Syrië heeft president Bashar al-Assad maandag zijn aanspraken op de heerschappij in het hele land bekrachtigd. “De strijdkrachten gaan zonder aarzelen en onafhankelijk van alle binnenlandse en buitenlandse omstandigheden voort, de veiligheid in alle delen van Syrië te herstellen”, zo liet Assad volgens het Syrische staatspersbureau weten. Maandagavond moet in heel Syrië een staakt-het-vuren van kracht worden. Volgens Rusland is dit ook met de regering in Damascus zo afgesproken…[+]