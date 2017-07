Autobestuurder had vijfmaal meer alcohol op

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Het rijbewijs van een autobestuurder is vrijdagavond ingevorderd. Hij had vijfmaal de toegestane hoeveelheid alcohol op. Hij reed in zijn auto over de Latourweg en reed een andere wagen van achteren aan. De politie van Latour kreeg de melding van de aanrijding en ging ter plekke voor onderzoek. Zij constateerde dat de veroorzaker onder invloed verkeerde. Een blaastest wees al gauw uit dat hij vijfmaal de toegestane hoeveelheid alcohol ophad. Hij kon geen rijbewijs aan de politie overleggen, maar een strookje. Hij zei dat zijn rijbewijs vervallen is en dat hij een strookje kreeg. Het strookje had hij bij zich toen hij deelnam aan het verkeer. De politie heeft het rijbewijs van de man ingevorderd. Bij de aanrijding was er geen sprake van persoonlijke ongelukken, maar wel van materiële schade aan de wagens…[+]