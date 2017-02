Barça-coach: ‘Resultaat is juiste weerspiegeling’

Tatjana Muskiet

Paris Saint-Germain liet FC Barcelona dinsdag alle hoeken van het Parc des Princes zien. De Catalanen gingen met maar liefst 4-0 onderuit, waardoor de return in Camp Nou nog slechts een formaliteit lijkt. Trainer Luis Enrique moest na afloop toegeven dat er niets viel af te dingen op de zware nederlaag. “Het resultaat is een juiste weerspiegeling van wat er op het veld gebeurde”, zei hij na afloop op de persconferentie. “We waren duidelijk de mindere ploeg. Onze tegenstander heeft ons vanaf het begin onder druk gezet. PSG was beter in balbezit. Ze hebben ook gewoon voetballers van wereldklasse.” Sergio Busquets vond dat Barcelona tactisch was afgetroefd. “Hun benadering was beter dan de onze”, zei de middenvelder. “Het was geen kwestie van mentaliteit, maar van voetbal. De uitslag is misschien wel iets te hoog uitgevallen. We hadden ons hier wat anders van voorgesteld.”(Telegraaf)…[+]