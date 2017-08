Barça wil 9 miljoen euro terug van Neymar

Tatjana Muskiet

De soap rond de transfer van Neymar naar Paris Saint-Germain blijft maar voortduren. Waar de Braziliaan eerder deze week nog uithaalde naar het bestuur van zijn oude club FC Barcelona, is het nu de Catalaanse club die terugslaat. Barça wil negen miljoen euro van Neymar. Barcelona gaat een officiële klacht indienen bij de Spaanse voetbalbond om het geld terug te krijgen dat Neymar kreeg toen hij in oktober zijn contract verlengde. De Catalanenen vinden nu dat de ‘loyaliteitsbonus’ moet worden terugbetaald, omdat de aanvaller enkele maanden nadien voor 222 miljoen euro overstapte naar PSG. Neymar ontving in oktober 8,5 miljoen euro en Barcelona wil dat bedrag plus tien procent compensatie nu terug. De club stelt dat als Neymar dat bedrag niet op kan hoesten, PSG het moet betalen.(Telegraaf)…[+]