Bayern verrast door Lahm: “Gingen uit van gezamenlijk statement”

Tatjana Muskiet

Philipp Lahm maakte dinsdagavond wereldkundig komende zomer te stoppen met het profvoetbal. Bayern München lijkt niet happy met de handelwijze het clubicoon.In een officieel statement op de website van Bayern reageert directeur Karl-Heinz Rummenigge verbaasd op de verkondiging van Lahm. “Bayern München is verrast door de aanpak van Lahm en zijn adviseur. Uli Hoeneß (voorzitter van Bayern, red.) en ik hebben in de laatste maanden open, intensieve en constructieve gesprekken gevoerd met Philipp over de positie van sportief directeur van Bayern.””Eind vorige week informeerde hij ons dat hij momenteel niet beschikbaar is voor een dergelijke functie en dat hij zijn contract (dat nog loopt tot juni 2018) vervroegd wil beëindigen. Dat is: aan het eind van het huidige seizoen. Tot aan gisteren gingen wij ervan uit dat er een gezamenlijk statement zou komen over de beslissing van Lahm en Bayern.”(goal)…[+]