Beroving op goudveld

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een beroving vond zondag plaats op een goudveld in Sipaliwini. Vijf criminelen, vermoedelijk Brazilianen, waren betrokken bij de daad. Zij waren gemaskerd en gewapend met jachtgeweren en maakten een all terrain vehicle (atv), twee mobiele telefoons en twee gram goud buit. Na de daad verlieten de criminelen de plaats op twee atv’s waarvan een van hen zelf was. Zij beroofden een man die geen letsel opliep. De politie die is gemeld over deze beroving, onderzoekt de zaak…[+]