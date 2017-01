Bevolkingssamenstelling Suriname maakt indruk tijdens Forum Burgerparticipatie

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Suriname heeft tijdens het Tweede Forum voor Burgerparticipatie in Unasurverband een bijzondere indruk gemaakt met zijn bevolking. In vergelijking met de overige landen heeft Suriname de meest plurale bevolking. Dit meldt het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BIZA) in een persbericht.

“Los van het feit dat wij heel veel hebben mogen leren van de participerende landen, hebben wij Suriname op verschillende gebieden mogen uitdragen en hebben wij mogen aangeven hoe dat stukje democratisch aspect van burgerparticipatie wordt ervaren en beleefd”, zegt Nasier Eskak, beleidsadviseur bij BIZA. Hij leidde als één van de twee focal points voor Suriname de delegatie tijdens de Unasur-conferentie, die vorig jaar november werd gehouden in Quito, Equador.

Tijdens dit forum werden er verschillende thema’s besproken. De thema’s varieerden van economie, politiek, duurzaamheid en natuurlijke hulpbronnen tot individualiteit, mensenrechten, functionele en organische structuren en sociaal beleid. De deelname van Suriname aan dit forum was heel belangrijk. “Als lid van Unasur kan Suriname in het kader van burgerparticipatie een eigen model aan de organisatie bieden: dit om aan te geven in welke mate en in welke vorm de beleving van dit democratisch aspect in Suriname wordt aangepakt en geïmplementeerd”, zegt Eskak. De uitwisseling van gedachten over verschillende modellen en de wijze waarop de lidlanden de verscheidene vormen van burgerparticipatie in hun landen hanteren en implementeren, was volgens de beleidsadviseur heel vruchtbaar te noemen…[+]