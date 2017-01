Bewaker beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een bewaker is eerder deze week aan de Saramaccastraat beroofd. Een rover maakte hem een portofoon en een mobiele telefoon afhandig waarmee hij is weggerend. Hij was gekleed in een rode trui en een blauwe jeansbroek. De man was ongewapend. De bewaker was bezig met werkzaamheden toen de dader bij hem ging en hem overrompelde. Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. De politie was ter plekke en stelde een onderzoek in de omgeving in. Ze trof de dader niet aan; hij wordt nog opgespoord…[+]