Bhumibol naar huis gebracht

Tatjana Muskiet

BANGKOK – Het lichaam van de overleden Thaise koning Bhumibol is vrijdag vanuit het ziekenhuis in Bangkok naar het Koninklijk Paleis overgebracht. Het stoffelijk overschot werd in een colonne door de straten van de Thaise hoofdstad gereden. Kroonprins Vajiralongkorn en een aantal monniken namen deel aan de processie. Langs de route stonden duizenden huilende Thai. De koning zal in de Wat Phra Kaew-tempel bij het Koninklijk Paleis worden gebalsemd. Wanneer de daaropvolgende crematie zal plaatsvinden, is nog niet bekend. Het is goed mogelijk dat dat nog enkele maanden kan duren.(Telegraaf)…[+]