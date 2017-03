Bizar borstbeeld Ronaldo onthuld op Madeira

Tatjana Muskiet

Het vliegveld op madiera is onlangs vernoemd naar Cristiano Ronaldo. Maar of de Portugees blij moet zijn met het bijbehorende borstbeeld is de vraag.

Cristiano Ronaldo’s heeft een van de meest bekende gezichten ter wereld, maar kennelijk niet bij degene die zijn borstbeeld op het vliegveld van Madeira heeft ontworpen. De aanvaller van Real Madrid keerde woensdag iets later terug naar Spanje, nadat hij met Portugal op zijn geboorte-eiland Madeira een interland had gespeeld. Reden was de vernoeming van het vliegveld van Madiera naar de speler. Tijdens de ceremonie werd er op het vliegveld een borstbeeld van Ronaldo onthuld, maar of hij daar blij mee moet zijn is de vraag. Het beeld lijkt namelijk niet bepaald op de viervoudig winnaar van de Ballon d’Or.(goal)…[+]