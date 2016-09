Brussel laconiek over Hongaars referendum

Tatjana Muskiet

BRUSSEL – De Europese Commissie ziet geen reden zich druk te maken over het Hongaarse referendum over de verplichte opname van vluchtelingen. ,,Hongarije is een zeer rijpe democratie’’, zei EU-commissaris Dimitris Avramopoulos (Migratie) woensdag. ,,Wij maken ons nooit zorgen als er een volksraadpleging wordt gehouden.’’Zo’n acht miljoen Hongaren kunnen zondag hun mening geven over verplichte asielquota in Europa. Zij krijgen de vraag voorgelegd of de EU die ook zonder instemming van het Hongaarse parlement mag opleggen. Avramopoulos zei ervan uit te gaan dat het referendum gaat over een toekomstig verdelingsmechanisme.(Telegraaf)…[+]