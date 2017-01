Canawaima doet het minder goed in 2016

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Het gaat niet best met de MV Canawaima die de officiële veerverbinding tussen Suriname en Guyana onderhoudt. Het afgelopen jaar werd het schip getergd door mankementen, waardoor er vertragingen optraden. Ook is de Canawaima vier dagen uit de vaart gehaald om gerepareerd te worden. Dit maakte dat de inkomsten in 2016 ten opzichte van het jaar daarvoor met bijna USD 50 duizend zijn verminderd.

In 2016 heeft de veerboot 5,4 procent minder passagiers kunnen vervoeren en 4,3 procent minder voertuigen. Dit maakte dat de jaaromzet onder de USD 600 duizend kwam te liggen. 2015 werd afgesloten met een omzet van USD 638 duizend. Tegen eind 2016 was dat USD 592 duizend. In 2016 zijn er ruim 116 duizend passagiers vervoerd en het jaar daarvoor waren het bijna zevenduizend meer. Ook zijn er het afgelopen jaar zeshonderd voertuigen minder over de Corantijnrivier gebracht in vergelijking met 2015 en de onderhoudskosten zijn flink gestegen vanwege de vele reparaties die er hebben plaatsgevonden.

De leiding van de Canawaima hoopt dit jaar de tegenslagen weg te werken door de mankementen aan het schip, die variëren van motorische tekortkomingen tot elektrische problemen, op te lossen. De leiding hoopt het verkeer heen en weer met twee procent naar boven bij te stellen. Hiervoor zal de Canawaima echter gedokt moeten worden om de twee oude machines te vervangen door nieuwe. Het is nog onduidelijk wanneer dit zal gebeuren en hoe lang het zal duren…[+]