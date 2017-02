Cavani heeft Zlatan bijna te pakken

Tatjana Muskiet

Zlatan Ibrahimovic staat nog steeds op eenzame hoogte als doelpuntenmaker van Paris Saint-Germain, maar Edinson Cavani heeft na zijn productieve 30e verjaardag de Zweed bijna te pakken. Ibrahimovic maakte (verspreid over vier seizoenen) twintig doelpunten op Europees niveau voor de Parijzenaars, Cavani staat door zijn twee doelpunten tegen Barcelona nu tweede op die topscorerslijst, met negentien goals.Ibrahimovic (die afgelopen zomer vertrok naar Manchester United) maakte alle doelpunten in het hoofdtoernooi van de Champions League en was vooral in het seizoen 2013/2014 op schot, toen hij tien keer scoorde. In de kwartfinale nam PSG het destijds op tegen Chelsea, waar het thuis met 3-1 van won. Tijdens de return op Stamford Bridge moest de Zweed geblesseerd toekijken en betekende de 2-0 nederlaag uitschakeling.(Telegraaf)…[+]