Chelsea stuurt Kenedy naar huis na beledigen Chinezen

Tatjana Muskiet

Chelsea heeft Kenedy op het vliegtuig teruggezet naar huis. De Braziliaan, die onlangs nog in beeld was bij PSV, kwam afgelopen weekeinde in opspraak na negatieve opmerkingen over China waar de Engelse topclub momenteel oefenduels speelt ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Chelsea en Kenedy zelf hadden al hun excuses aangeboden nadat supporters de 21-karige Kenedy hadden beschuldigd van racisme. Op Instagram had Kenedy berichten gepost met teksten als Fuck China. Ook deelde hij een foto waarop een bewaker lag te slapen tegen een muur met de tekst: ‘Wakker worden China, idioot.’ (Telegraaf)…[+]