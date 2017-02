Cillessen over schorsing Suárez: “Paco kan leemte vullen”

Tatjana Muskiet

Luis Suárez kreeg in de laatste minuut van de bekerclash van FC Barcelona met Atlético Madrid (1-1) zijn tweede geel. De spits is dus geschorst voor de Copa del Rey-finale. Volgens Jasper Cillessen is het ontbreken van de Uruguayaan geen onontkoombaar probleem. “Het is natuurlijk vreselijk voor hen”, doelde de Nederlandse doelman in gesprek met Goal op Suárez en tevens Sergi Roberto, die ook tweemaal geel kreeg in het duel met Atlético.”Als team moeten we de finale voor hen winnen”, vervolgde de goalie. “Suárez was niet blij in de kleedkamer. Hij is een geweldige spits en het is fijn om hem in het team te hebben. Maar Paco (Alcácer) scoorde in onze laatste wedstrijd en dat was heel belangrijk voor ons.” Alcácer opende afgelopen weekend de score in de 3-0 competitiezege op Athletic de Bilbao.(goal)…[+]