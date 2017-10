Crimineel maakt tas buit

Maltie Nidhansingh

PARAMARIBO – Een crimineel heeft een 55-jarige man gisterochtend in Paramaribo beroofd. Het slachtoffer bevond zich aan de Kleine Saramaccastraat toen de dader die ongewapend was, bij hem ging. Hij bedreigde het slachtoffer en maakte een tas inhoudende CD’s en een mobiele telefoon buit. Na de daad rende hij weg met de spullen. De benadeelde schakelde de politie in die naar de locatie ging voor onderzoek, maar trof de dader niet aan in de nabije omgeving. De rover wordt nog opgespoord.[+]