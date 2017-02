Dertienjarige beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een dertienjarige jongen is dinsdagavond in Paramaribo beroofd. Het slachtoffer liep over de Verdistraat en werd plotseling door een man die hij van gezicht kent, klemgereden en beroofd. Zijn halsketting met hanger werd weggerukt. De dader was gekleed in een rosé trui en blauwe driekwart jeansbroek. Hij zat op een blauw rijwiel en reed na de daad in de richting van de Mozartstraat op. Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. De politie kreeg de melding van de beroving en ging ter plekke voor onderzoek…[+]