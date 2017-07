Djokovic neemt ‘moeilijk besluit’

Tatjana Muskiet

Novak Djokovic komt dit seizoen niet meer in actie. De Servische tennisser moet herstellen van zijn hardnekkige elleboogblessure. Maandag werd al bekend dat de voormalige nummer één van de wereldranglijst sowieso de US Open, die op 28 augustus start, zou missen. Djokovic won de grandslam op hardcourt tweemaal. De 30-jarige Djokovic gaf in de kwartfinale van Wimbledon op, omdat hij Tomas Berdych wegens zijn elleboogblessure onvoldoende partij kon bieden. Na overleg met diverse partijen heeft hij besloten de rest van het jaar sowieso aan zich voorbij te laten gaan. “Na 1,5 jaar spelen met pijn, die de afgelopen maanden steeds erger is geworden, heb ik besloten om dit jaar geen toernooien meer te spelen. Helaas is dit nodig op dit moment”, aldus Djokovic in een Facebook-video.(Telegraaf)…[+]