Drie personen in verzekering gesteld

Tatjana Muskiet

NICKERIE – De politie heeft vrijdag drie personen aangehouden en in verzekering gesteld voor strafbare feiten. De 47-jarige DB, bekend als Boyke, heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan diefstal van pluimvee. Hij was bezig te stelen in de kippenren van zijn oom toen hij op heterdaad werd betrapt. De oom deed aangifte bij de politie. DB is hangende het onderzoek in verzekering gesteld. Ook is MS, bekend als Beschuit, aangehouden en in verzekering gesteld. Hij heeft zijn vriendin na een woordenwisseling mishandeld. De vrouw heeft daarbij letsels opgelopen. De 33-jarige MS, bekend als Terry, is op heterdaad betrapt bij het plegen van een diefstal. Hij probeerde in Coronie in te breken bij zijn zus. Toen hij wegging met de spullen die hij had buitgemaakt, werd zijn zus wakker. Zij deed aangifte. Hangende het onderzoek is ook hij in verzekering gesteld. Regiocommandant Widjaikoemar Oedit zegt dat de politie bezig is met het onderzoek…[+]