Duitse militairen opgegraven uit massagraf

Tatjana Muskiet

WARSCHAU – De resten van ongeveer 1700 overwegend Duitse militairen die omkwamen in de Tweede Wereldoorlog, zijn opgegraven uit een massagraf bij de Poolse stad Torun. De organisatie die de opgraving doet, liet dat vrijdag weten. Het massagraf werd vorig jaar ontdekt bij bouwwerkzaamheden. In de buurt van het graf bevond zich in de oorlog een Duits gevangenenkamp. Na de oorlog werden Duitse militairen daar vastgehouden. Hoe zij aan hun einde kwamen en in het massagraf belandden is niet duidelijk. (Telegraaf)…[+]