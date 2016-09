EBS en CDB willen zonnepanelenpark voor Coronie

Tatjana Muskiet

CORONIE- De Energie Bedrijven Suriname (EBS) en de Caribbean Development Bank (CDB) zijn een samenwerking aangegaan, en zullen een aantal projecten in Suriname uitvoeren. Voor het district Coronie ligt het in de bedoeling een zonnepanelenpark te bouwen. De vorige week hebben Chiquita Resomardono en Jerry Wanner van de afdeling Health and Safety Environment Quality (HSEQ) van de Energie Bedrijven Suriname een presentatie over het project gehouden. Aan het uitvoeren van het project zal een studie voorafgedaan. Dit houdt onder andere in dat er veldonderzoekingen gedaan moeten worden om na te gaan wat de effecten zijn van de bouw en exploitatie van een zonnepanelenpark. De vragen, opmerkingen en aanbevelingen bij de presentatie zijn verwerkt in het draft rapport dat op 17 september uitkomt, en gepresenteerd zal worden aan de Coroniaanse gemeenschap. In oktober zullen de onderhandelingen plaatsvinden tussen de Energie Bedrijven Suriname en de Caribbean Development Bank…[+]