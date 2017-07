Examenresultaten VWO/Havo Nickerie niet beter dan vorig jaar

Tatjana Muskiet

NICKERIE – “Hoewel de examenresultaten dit jaar niet beter zijn dan het vorig jaar, hoeven we niet ontevreden te zijn.” Dit zegt de directeur van de Scholen Gemeenschap Nickerie (SGN) voor VWO en Havo, Cipriano Tjon A Njoek, nadat hij woensdag de uitslag van de eindexamens heeft bekendgemaakt. Was het zo dat het Havo het vorig schooljaar een slaagpercentage had van 58% direct geslaagden, dit jaar is dat 52%. Bij het VWO was het percentage direct geslaagden vorig schooljaar 75%, dit jaar is het 60.3%.

Tjon A Njoek denkt dat de onderbrekingen die het afgelopen schooljaar gekend heeft vanwege de acties van de onderwijsbonden, zeker ook van invloed zijn geweest op de examenresultaten dit schooljaar. Hij merkt op dat zodra er onderbrekingen zijn in een schooljaar, de studenten uit balans worden gehaald. Ook al wordt er ingehaald, de SGN directeur vindt dat de druk op de studenten extra groot wordt. “In de vakantie lesgeven is een heel andere situatie dan wanneer dingen een rustig verloop zouden hebben en normaal zouden gaan”, merkt hij op. Vooral het feit dat er niet één onderbreking is geweest maar verschillende, is volgens Tjon A Njoek genoeg reden om de studenten uit hun ritme te halen…[+]