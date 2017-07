Fans betuigen massaal steun aan Nouri

Tatjana Muskiet

AMSTERDAM – Honderden fans zijn vrijdagavond naar het Michel de Klerkhof en de Aalbersestraat in de Amsterdamse wijk Geuzenveld gekomen om respect en eer te betuigen aan Ajaxspeler Abdelhak Nouri. De F-side, de harde kern van Ajax, had hiertoe opgeroepen. Het Michel de Klerkhof is het pleintje waar Nouri altijd te vinden was in zijn jeugd. Voor zijn ouderlijk huis in de Aalbersestraat roepen de toegestroomde fans ,,Appie, Appie", ze applaudisseren en steken vuurwerk af. ¬†Familieleden staan voor de ramen en houden zijn Ajaxshirt met rugnummer 34 omhoog. Ook hangt er een kinderfoto van Nouri als voetballer voor de ramen. Andere directe familieleden, onder wie zijn vader, komen onder politiebegeleiding naar het huis en schudden handen met de fans. Sommige fans zijn in tranen.