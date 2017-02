Federer lacht om gedrag van opponent

Tatjana Muskiet

Roger Federer kon maandagmiddag wel lachen om het gedrag van zijn tegenstander in Dubai. Benoit Paire maakte een gefrustreerde indruk en smeet zijn racket over de baan. Ja, dat was eigenlijk grappig. Hij had wel geluk”, aldus Federer. Paire gooide zijn racket wild van zich af. Als de Fransman iemand had geraakt, zou hij zijn gediskwalificeerd. Verder dan een waarschuwing kwam het deze keer niet. Die kreeg Paire omdat hij zijn racket kapot sloeg. De nummer 39 van de wereld bleek in twee sets kansloos tegen Federer. (Telegraaf)…[+]