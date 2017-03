Franse Front National blij met winst PVV

Tatjana Muskiet

PARIJS – Het Franse Front National (FN) is blij met de winst van de PVV van Geert Wilders bij de Tweede Kamerverkiezingen. Een topman van het populistische front, Nicolas Bay, zei donderdag tegen Franse media dat Wilders „een enorm succes heeft behaald” met zijn zetelwinst. „Het is niet de eindoverwinning, maar het is duidelijk dat dit een trend weergeeft.” Het FN is tegen de euro, tegen de EU en tegen immigratie en islam. Het hoopte dat de PVV de grootste Nederlandse partij zou worden. Dan zou mogelijk een nieuwe wind gaan waaien in de Europese politiek. In Frankrijk zijn er binnenkort presidentsverkiezingen (23 april en 7 mei). In juni zijn er parlementsverkiezingen. De leider van de partij, Marine Le Pen, doet het goed in de opiniepeilingen en zou met circa een kwart van de stemmen de meeste kiezers achter zich krijgen in de eerste ronde van 23 april.(Telegraaf)…[+]