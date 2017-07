Galatasaray: Contract Sneijder per direct ontbonden

Tatjana Muskiet

Galatasaray meldt dat Wesley Sneijder per direct mag vertrekken. De 33-jarige Nederlander had nog een contract tot de zomer van 2018, maar dat is ontbonden door de Turkse topclub. De Turken gaven twee maanden geleden al aan te willen verjongen. Sneijder wilde zelf langer door, maar de nieuwe trainer Igor Tudor vergaf het shirt met rugnummer tien onlangs al aan Younes Belhanda. De Marokkaan baarde de afgelopen interlandperiode opzien door tegen Oranje te schoppen naar alles wat bewoog. Het was in Agadir een wonder dat Matthijs de Ligt niet zwaar geblesseerd raakte.(Telegraaf)…[+]