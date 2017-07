Geld grootste probleem bij bestrijding partnergeweld

Tatjana Muskiet

NICKERIE – Het Bureau Gender Aangelegenheden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken organiseerde met ondersteuning van de Pan American Health Organisation (PAHO), Women Rigths Centre en Stichting ‘Het Moederhart’, een tweedaagse tussentijdse evaluatie van de in december vorig jaar gehouden workshops ‘strategieën ter bestrijding van partnergeweld in Nickerie’. De werkgroepen die uit de workshops waren ontstaan hadden actieplannen samengesteld die binnen een bepaalde tijd zouden worden uitgevoerd. Uit de tussentijdse evaluatie zal moeten blijken wat niet is uitgevoerd, en wat de obstakels zijn. Namens de PAHO heeft Elly van Kanten alle ondersteuning toegezegd aan het vervolgtraject van het project.Het waarnemend hoofd van Bureau Gender Aangelegenheden (BGA), Susijandi Kartodikromo, vertelt dat de tussentijdse evaluatie van belang is, opdat de actieplannen die vorig jaar zijn geformuleerd, geëvalueerd worden door de stakeholders. “Daarbij zal worden nagegaan hoever ze zijn met de actieplannen, of ze moeten worden bijgewerkt en welke strategie veranderd moet worden, zodat het beter kan worden uitgevoerd”, vertelt Kartodikromo. De groepen hebben tot december dit jaar om hun actieplannen uit te voeren. Inmiddels is het enkele groepen wel gelukt om te starten met de uitvoering en andere weer niet…[+]