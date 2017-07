Gentle wilde niet bevorderd worden door Stolk

Tatjana Muskiet

PARAMARIB – Sergio Gentle, penningmeester van de Surinaamse Politiebond, wilde vrijdag niet bevorderd worden door commissaris van politie Darnie Stolk. Hij is bevorderd tot inspecteur van politie eerste klasse. “Ik heb er moeite mee mijn bevordering te krijgen van Stolk, omdat hij degene is geweest die destijds ervoor zorgde dat ik in deze positie belandde.” Gentle moest in beroep gaan om uiteindelijk zijn bevordering te krijgen waarvoor hij twee jaar lang gezwoegd heeft. “Stolk heeft mij in deze positie geplaatst. Hij heeft voor mij gelogen bij de korpsleiding en maakte een rapport tegen de waarheid in op.” Gentle wilde de ceremonie niet verpesten en nam daarom de distinctieven toch in ontvangst. In het rapport staat dat hij zich heeft misdragen bij een stagebespreking bij een bank. Gentle zegt een opname te hebben waarin duidelijk af te leiden is dat hij zich niet heeft misdragen. Hij beweert dat voor hem gelogen is en dat hem een tuchtstraf was opgelegd terwijl hij in beroep ging bij de president…[+]