Gouverneur trekt steun aan Trump in

Tatjana Muskiet

WASHINGTON – Een gelekte video waarin Donald Trump zich op vulgaire wijze uitlaat over vrouwen, heeft hem de steun gekost van een prominente aanhanger. Gouverneur Gary Herbert van Utah is niet langer van plan op hem te stemmen vanwege diens ‘walgelijke’ opmerkingen. Hij liet via Twitter weten dat dit “voor miljoenen Republikeinen het moment van de waarheid is”.

Utah’s congreslid Jason Chaffetz, toch al geen fan van Trump, liet de Republikeinse presidentskandidaat in een interview met CNN als een baksteen vallen. Hij zei zijn vijftienjarige dochter niet meer in de ogen te kunnen kijken als hij nu nog achter hem zou blijven staan. Mike Coffman (Colorado) ging tegen CBS nog iets verder. Volgens hem zou Trump “plaats moeten maken” en “staat zijn nederlaag nu wel bijna vast”. Ook elders in Republikeinse kring werd voorgesteld ‘running mate’ Mike Pence naar voren te schuiven om te redden wat er te redden valt.(Telegraaf)…[+]