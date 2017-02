Haai bijt surfer (26) dood

Tatjana Muskiet

LA REUNION – Een 26-jarige surfer is in zee bij het Franse eiland La Reunion doodgebeten door een haai. De man begaf zich met een bodyboard in de branding toen het beest toesloeg. De man werd door de haai in zijn been gebeten, waarbij een slagader werd geraakt. Toen de hulpdiensten hem uit het water haalden, was hij al overleden. Sinds 2011 zijn acht mensen om het leven gekomen bij aanvallen van een haai bij La Reunion.(Telegraaf)…[+]