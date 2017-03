Helikopter met reddingswerkers verongelukt

Tatjana Muskiet

NAGANO – Bij Nagano in Midden-Japan is zondag een helikopter met reddingswerkers aan boord neergestort tijdens een oefening. Drie inzittenden werden bewusteloos aangetroffen en een van hen bleek in het ziekenhuis te zijn overleden. Over het lot van de overige zes inzittenden was nog niets bekend, meldde het persbureau Kyodo. Aan boord waren naast de piloot en een werktuigkundige zeven leden van de brandweer. Ze zouden voor een oefening landen op een plateau, maar de helikopter stortte neer in een bos op de hellingen van de berg Hachibuse. De oorzaak wordt onderzocht.(Telegraaf)…[+]