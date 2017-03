Helikopter neergestort bij Ierse kust

Tatjana Muskiet

DUBLIN – Een helikopter van de Ierse kustwacht is in de nacht van maandag op dinsdag neergestort voor de Ierse westkust. De helikopter met vier inzittenden was bezig met een reddingsactie bij een Engelse vissersboot toen hij ineens van de radar verdween. Een bemanningslid kon uit zee worden gehaald, hij verkeert in kritieke toestand…[+]