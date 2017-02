Hollande is beïnvloeding verkiezingen zat

Tatjana Muskiet

PARIJS – President François Hollande van Frankrijk heeft genoeg van de speculaties over een dreigende beïnvloeding van de komende presidentsverkiezingen. Hij heeft hier woensdag over gesproken met de Franse veiligheidsraad. Tijdens een bijeenkomst met deze raad komende week wil hij horen wat er aan de dreigingen kan worden gedaan. Hij wil dat er maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat buitenstaanders verkiezings- en campagnewebsites binnendringen. Presidentskandidaat Emmanuel Macron klaagde dinsdag nog over hackers die proberen de internetactiviteiten van zijn campagneteam te beïnvloeden. Ook zouden Russische media het op hem hebben gemunt en zich schuldig maken aan beïnvloeding van de verkiezingen.(Telegraaf)…[+]