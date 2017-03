Ibrahimovic hint naar contractverlenging: “We zijn in gesprek”

Tatjana Muskiet

Zlatan Ibrahimovic praat met Manchester United over zijn toekomst bij de club. De spits heeft het naar zijn zin, maar geeft geen garanties.”Laten we kijken wat er gebeurt. We zijn in gesprek”, bevestigde de 35-jarige Ibrahimovic tegenover Manchester Evening News. “Ik heb een optie voor nog een jaar. Zo lang ik hier ben, wil ik het geweldig doen. Laat ons het even aankijken, er is nog veel tijd.”Ibrahimovic lijkt het niet erg te vinden nog een seizoen op Old Trafford te spelen. “Ik geniet ervan om bij deze fantastische club te zijn, dat zeker. Het is één van de grootste clubs ter wereld, met een geweldige coach”, doelt ‘Ibra’ op José Mourinho. “Hij is een winnaar, de perfecte trainer voor United.”(goal)…[+]