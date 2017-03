Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – “Ik heb hem gekapt met een houwer”, verklaart Marciano P. Hem wordt verweten dat hij op 9 januari gepoogd heeft een ander te doden of zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. Met een houwer bracht hij het slachtoffer een of meer slagen toe op het hoofd. Marciano P beweert dat de aangever hem bij het zien altijd iets te zeggen heeft. Hij zegt hem normaliter niets terug. Op de bewuste dag kwam het slachtoffer volgens de verdachte bij zijn woning. Hij beweert dat de man stenen gooide bij zijn voordeur. Hij raakte door een steen gewond aan zijn oor. Volgens Marciano P is het al een hele poos gaande dat de man hem steeds lastigvalt. In geval hij terug reageert is het een regen van stenen die hij op zich krijgt. Hij wordt ook uitgescholden. Het klopt volgens de verdachte niet dat hij zijn geslachtsdeel aan anderen wijst. Dat hebben personen echter wel aangegeven. Marciano P bekende ook bij de rechter-commissaris dat hij het slachtoffer heeft verwond met een houwer. En dat hij tijdens een gevecht met de man een barstwond opliep aan zijn hoofd. In deze zaak wil de rechter een getuige horen…[+]