Illegaal jachtgeweer in beslag genomen

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De politie heeft deze week in Groningen in het district Saramacca een jachtgeweer in beslag genomen. Ze was bezig met een onderzoek naar houtblokken die gestolen zijn. Van de diefstal was aangifte gedaan. Naar aanleiding van de aangifte werd er een plaatselijk onderzoek ingesteld, waarbij de wetsdienaren zijn gestuit op het jachtgeweer. Niemand kon aangeven van wie het wapen is en hoe het daar is terechtgekomen. Vermoedelijk zou het gaan om het jachtgeweer van de eigenaar van de locatie die uitlandig is. Het onderzoek is nog gaande. Politie-inspecteur George Randjitsing, ressortcommandant van Groningen, bevestigt dat het geweer in beslag is genomen…[+]