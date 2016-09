Inbraak in controlepost

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Criminelen hebben een inbraak gepleegd in de politiecontrolepost te Redi Doti in het district Para. Ze namen een lichtmotor, een hydrofoor, vier ventilatoren, een laptop en een kettingzaag mee. Het personeel dat de post bemant, was er niet. De daders zagen kans om een raam te forceren om in het gebouw te gaan. Ze namen uit het gebouw de laptop weg, terwijl de overige spullen in het berghok waren. Het is niet bekend om hoeveel daders het ging en welke richting ze zijn opgegaan. Bij de politie van Para werd aangifte gedaan en die is bezig met het onderzoek...[+]