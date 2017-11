Indonesische politie doodt twee vermoedelijke terroristen

Tatjana Muskiet

Leden van de antiterreurafdeling van de Indonesische politie hebben op het eiland Sumbawa twee vermoedelijke extremisten gedood in een vuurgevecht. Twee andere verdachten wisten te ontkomen. De gedode extremisten behoorden vermoedelijk tot de Jemaah Ansharut Daulah, een netwerk van radicalen die aanhangers zijn van Islamitische Staat. De antiterreurpolitie ontdekte hen in een bergachtig gebied in de omgeving van de stad Bima.