Tatjana Muskiet

Wereldwijd wordt op 9 maart de Internationale Dag van de Nier gehouden. De missie van de Dag van de Nier is om mensen bewust te maken van het belang van de nieren voor onze algehele gezondheid en de impact van nierziekten in het bijzonder. De dag wordt georganiseerd door een samenwerking van verschillende organisaties wereldwijd en officieel aangekondigd in 2005. Verschillende ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen geven op deze dag informatiebijeenkomsten over de gezondheid van de nieren, nierziekten en nierbehandelingen zoals dialyse. De dag is een samenwerkingsverband tussen de International Society of Nephrology (ISN) en de International Federation of Kidney Foundations (IKF).

Het IKF is een globale organisatie bestaande uit 65 leden in meer dan 40 landen. Hun doel is voornamelijk het beschrijven van en gezond houden van de nieren. Dit jaar draait de dag om het wijzen op het vroegtijdig laten controleren van de nieren om zo ziektes te voorkomen. De dag is er dit jaar voor de twaalfde keer en wordt ieder jaar op de tweede donderdag van maart gehouden. Veel nierziekten hebben te maken met de toestand van het membraan van de zeeflichaampjes, waardoor het bloedplasma wordt gefilterd. Ze laten niet genoeg meer door, of juist te veel, bijvoorbeeld eiwit of bloedcellen. Met name langdurig bestaande hoge bloeddruk en suikerziekte hebben een slechte invloed op de bloedvaten in de nier…[+]