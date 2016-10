Iraakse vluchtelingen in Syrisch kamp

Tatjana Muskiet

MOSUL – Ongeveer vijfduizend mensen, vooral vrouwen en kinderen, zijn de afgelopen dagen de Iraakse stad Mosul ontvlucht en naar een overvol Syrisch vluchtelingenkamp getrokken. Nog eens duizend anderen zijn onderweg en staan aan de Iraaks-Syrische grens.┬áDat zei woensdag de hulporganisatie Save the Children. Het is de eerste melding van een grote groep vluchtelingen die de stad verlaat. Het Iraakse leger zette maandag met Koerdische strijders een offensief in om de stad van Islamitische Staat te bevrijden. De gevechten zelf hebben de stad aan de Tigris nog niet bereikt. Van Mosul naar de Syrische grens is een afstand van ongeveer 100 kilometer.(Telegraaf)…[+]