Jongedame in lijnbus beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een 20-jarige jongedame is gisteren in een lijnbus in Paramaribo beroofd. Zij zat op een passagiersstoel in de bus met haar tas en was bezig te Whatsappen met haar mobiele telefoon. De rover, die ook in de bus was, gaf de chauffeur aan dat hij wilde uitstappen en rukte daarbij de telefoon en de tas van de jongedame weg. Zij had in haar tas SRD 100 en bescheiden die hij ook wegnam. De dader was ongewapend en ging gekleed in een blauwe trui. Hij rende met de buitgemaakte spullen weg. Het onderzoek naar de rover is gaande…[+]