Jongeman gaat tekeer tegen bikers

PARAMARIBO – Een jongeman is gisteren tekeergegaan tegen bikers. Hij bevond zich samen met anderen in de deuropening van een mall in Paramaribo. De bikers reden daar langs en merkten dit op. Ze wilden de jongemannen verwijderen van de plek, maar die begonnen tekeer te gaan. Uiteindelijk gelukte het de politiemannen om hen van de plaats te verwijderen. De hele groep van jongeren ging aan de overkant van de mall en veroorzaakte hinder bij een andere handelszaak. Toen de bikers de groep vroeg om zich te verwijderen van de plek, begonnen de jongemannen weer tekeer te gaan. Een van hen sloeg een agent. Daarna raakte hij in een worsteling met de agent waarna andere politiemannen erbij kwamen om hen uit elkaar te halen. Uiteindelijk raakte hij in een schermutseling met twee agenten. Ze vielen op de grond. Het is de agenten gelukt de jongeman te overmeesteren en hem in de boeien te slaan. Hij werd overgebracht naar het politiebureau...[+]