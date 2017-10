Kabinet-Rutte III officieel beëdigd op Paleis Noordeinde

De nieuwe bewindslieden van het kabinet-Rutte III zijn donderdag officieel beëdigd. De vijftien nieuwe ministers legden de eed of belofte als eersten af, daarna volgden de acht staatssecretarissen.

Na zeven maanden van onderhandelen en formeren komt er een einde aan de langste formatie uit de parlementaire geschiedenis. Na een zoektocht naar geschikte bewindspersonen en de verdeling van de portefeuilles, is het derde kabinet-Rutte klaar om aan de slag te gaan. Het is de eerste beëdiging van een kabinet door de vorst. Rutte II werd nog door zijn moeder Beatrix gedaan. Van de 24 bewindslieden van Rutte III legt alleen premier Mark Rutte de eed niet af. Hij deed dat al op 14 oktober 2010 bij het begin van zijn eerste kabinet. De ministers en staatssecretarissen moeten een in de wet vastgelegde eed of belofte afleggen. Het gaat daarin om trouw aan onder meer de koning en de grondwet.(NU. nl)…[+]