Kamp migranten Parijs ontruimd

Tatjana Muskiet

PARIJS – De Franse politie heeft dinsdag een illegaal tentenkamp in het noorden van Parijs ontruimd. De krant Le Parisien meldde dat in totaal 1600 migranten zijn geëvacueerd. De migranten leefden onder erbarmelijke omstandigheden in het illegale kamp in Port de La Chapelle zonder behoorlijke sanitaire voorzieningen. De meeste migranten in het kamp waren Afghanen en Afrikanen. De autoriteiten hebben de migranten tijdens de evacuatie opvang elders toegezegd.(Telegraaf)…[+]