Kettingzaag-maniak nog niet gepakt

Tatjana Muskiet

SCHAFFHAUSEN – De Zwitserse politie heeft de man met de kettingzaag nog niet weten te pakken. De vijftigjarige dader verwondde maandag met zijn wapen in een ziekenfondskantoor in de stad Schaffhausen twee medewerkers. Een van hen liep zware verwondingen op maar verkeert niet in levensgevaar. De aanvaller bezocht het kantoor doelbewust, aldus de politie, maar om welke reden is niet bekendgemaakt. De man ging er na zijn aanval vandoor.(Telegraaf)…[+]