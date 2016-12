Kinderdag in de ZOO

Tatjana Muskiet

De Paramaribo Zoo organiseert een kinderdag op zondag 4 december. Op het terrein van de zoo zullen vele activiteiten plaatsvinden. Een kindermarkt om kinderen te leren verkopen en ondernemen, een kinder Zumba met B-Fit voor de gezonde levensstijl bij kinderen en kinderspelen, vooral de ‘fosten prey spelletjes’ zoals zakspringen. In de middaguren staan een zang- en danscontest op het programma. De muzikale begeleiding is van dj Andy D. Vele leuke andere attracties zullen ook voor de ouderen interessant zijn, onder andere demonstraties hoe bepaalde traditionele gerechten gemaakt kunnen worden, behoren tot de mogelijkheden. Naast al het leuks zal er voldoende eten en drinken zijn. Dit staat vermeld in een persbericht van de ZOO…[+]