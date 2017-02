Klopp: “Een project voor de lange termijn”

Tatjana Muskiet

Jurgen Klopp wil dit weekend tegen Tottenham Hotspur een einde maken aan de teleurstellende reeks waarmee Liverpool het kalenderjaar 2017 is begonnen.Liverpool verloor afgelopen weekend met 2-0 van nummer voorlaatst Hull City. Daarmee was het officieel crisis bij de ploeg van Klopp. De oefenmeester wil zo snel mogelijk het tij keren, maar weet dat daar geduld voor nodig is. Volgens hem is er geen man over boord als de club dit seizoen afhaakt in de titelstrijd.We zijn bezig met een project voor de lange termijn”, legt Klopp uit aan pers. “De spelers ontwikkelen zich, maar ik moet het allemaal in goede banen leiden. Als je wint is het makkelijker om zoiets te verantwoorden. Ik zit niet in zak en as na een nederlaag.”

De komende pot tegen Tottenham Hotspur wordt verre van makkelijk voor Liverpool. Maar Klopp gelooft er niet in dat zijn spelers het voetballen zijn verleerd na opeenvolgende teleurstellingen in de Premier League.(goal)…[+]