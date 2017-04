Kluivert: “Celta voor ons het makkelijkst”

Tatjana Muskiet

Ajax schakelde Schalke 04 donderdag ternauwernood uit. Justin Kluivert, na een uur gewisseld, kijkt terug op een moeizame, maar ook grootse avond. Wanneer de vrij kalm ogende Kluivert aankomt, barst hij meteen los. “Dit voelt geweldig. Ik hoorde dat het twintig jaar geleden is dat dit is bereikt. Dat ik het dan op zo’n jonge leeftijd mee mag maken is mooi.”

“Aan het begin gaven we wel wat kansen weg, maar we kwamen niet heel erg in de problemen”, analyseert hij verder. “Vooral in de eerste helft hadden wij ook wat kansen. Dan begin je heel slecht aan de tweede helft en geef je in vijf minuten eigenlijk de hele wedstrijd weg. Als team knokken we ons dan terug, daar ben ik trots op.”

Terwijl het in de abnormaal drukke mixed zone dringen is, gaat het nog eens over de wedstrijd. Het bleek uiteindelijk niet de wedstrijd van de jongeling te zijn. “Ik had het lastig, maar ik had ook zeker een goede tegenstander tegenover me staan. Voor mijn gevoel moest ik veel verdedigen, waardoor ik wat minder mijn aanvallende kwaliteiten kon laten zien.”

Dat hij in deze beslissende wedstrijd kans kreeg om zich te laten zien, was al even bekend. "Ik hoorde het de dag voor de wedstrijd, na de training. Dan ben je heel opgewonden, want ik besef dat het heel mooi is om in een kwartfinale van de Europa League te staan als zeventienjarige. Ik appte meteen naar huis dat ik in de basis stond", vertelt hij opgetogen. "Dat vinden ze leuk, maar ook wel heel spannend."