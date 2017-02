Koeman spreekt Barcelona-gerucht tegen

Tatjana Muskiet

Everton-trainer Ronald Koeman is niet van plan om komende zomer trainer van Barcelona te worden. Een overstap zit er volgens hem voorlopig niet in.De geruchten rondom een aanstelling bij Barcelona werden de wereld ingeslingerd door zaakwaarnemer Guido Albers. Koeman besloot de wegen te scheiden met Albers. Nu doet hij zelf een boekje open over de vermoedelijke belangstelling van zijn voormalige werkgever.

Koeman werd genoemd in Spanje omdat Luis Enrique aan zijn laatste contractjaar bezig is bij Barcelona. Zelf heeft de coach echter nog een verbintenis tot medio 2019 bij Everton. Ondanks zijn verleden als speler bij Barça ziet hij het niet gebeuren dat hij komend seizoen trainer is bij de Blaugrana.

“Guido Albers is niet langer mijn zaakwaarnemer en er speelt helemaal niets met Barcelona”, stelt Koeman tijdens een persconferentie voorafgaand aan de competitiewedstrijd van Everton tegen Middlesbrough.(goal)…[+]